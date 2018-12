Recordaantal Turken vraagt asiel in EU

dinsdag 11 december 2018 , 11:58

VALLETTA (ANP) - Steeds meer Turken vragen asiel aan in EU-landen. In oktober waren het er 2880, 9 procent meer dan de maand ervoor en een recordaantal. De meerderheid is recent aangekomen in de EU, meldt het Europese asielagentschap EASO.

Immigratiediensten in Europa hadden eind oktober 17.300 aanvragen van Turkse burgers liggen, ook een record. Bij afgehandelde zaken kreeg 44 procent de afgelopen zes maanden een beschermde status, vrijwel altijd die van vluchteling.

In oktober vroegen meer dan 60.500 mensen een beschermde status aan in EU-landen, het hoogste aantal van dit jaar maar minder dan in 2017. De meeste aanvragen blijven komen van Syriërs, Afghanen en Irakezen.

Turkije staat op plaats vijf van herkomstlanden. Iran steeg naar de vierde plek met 3170 aanvragen, het hoogste aantal in ruim twee jaar. De afgelopen zes maanden leidde ruim een op de drie Iraanse verzoeken tot een beschermde status. Overigens steeg het aantal asielaanvragen door Georgiërs, Venezolanen en Albanezen procentueel gezien het hardst.

