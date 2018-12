May begonnen aan EU-tour voor brexitdeal

dinsdag 11 december 2018 , 12:22

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Theresa May is dinsdagochtend begonnen aan een ronde langs Europese hoofdsteden om haar brexitdeal te redden. Zij begon met een werkontbijt met premier Mark Rutte op het Catshuis in Den Haag. May wil vooral concessies op het gebied van de Noord-Ierse grens. Ze vliegt later door naar Berlijn en Brussel.

May verklaarde maandag dat de cruciale stemming in het Lagerhuis over het brexitakkoord wordt uitgesteld omdat er onvoldoende steun is. In Europese hoofdsteden gaat ze proberen steun te vinden voor een aanpassing. Na Rutte heeft May in Berlijn een lunch met bondskanselier Angela Merkel. In Brussel spreekt ze om 17.00 uur met de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. Dinsdagavond ontmoet ze de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

Tusk heeft maandag al laten weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het brexitakkoord. Juncker twitterde dinsdagmorgen dat hij ,,ervan overtuigd blijft dat het brexitakkoord de best mogelijke, en enig mogelijke, deal is. Er is geen ruimte voor heronderhandeling maar verdere verduidelijkingen zijn mogelijk''.

Donderdag wordt de traditionele decembertop van Europese leiders gewijd aan de gerezen problemen, heeft Tusk besloten. De 27 zullen bespreken hoe zij May kunnen tegemoetkomen zodat de brexitdeal door het Britse parlement kan worden goedgekeurd, aldus Tusk.

Rutte is de eerste Europese leider waar ze langsgaat. Nederland en Groot-Brittannië hebben binnen de EU altijd nauw samen opgetrokken. Bovendien heeft Rutte ervaring met een EU-verdrag dat aanvankelijk niet door de Tweede Kamer kon worden geratificeerd. Dat was het geval met het EU-verdrag met Oekraïne. Door middel van een 'inlegvel' werd tegemoet gekomen aan de Nederlandse eis dat het verdrag niet automatisch leidt tot EU-lidmaatschap en kon de Tweede Kamer het verdrag toch goedkeuren.

