Rutte en May overleggen over brexit

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte en de Britse premier Theresa May overleggen dinsdag tijdens een werkontbijt over de brexit. May wil vooral concessies op het gebied van de Noord-Ierse grens.

De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft al laten weten dat er niet opnieuw onderhandeld kan worden over het brexit-akkoord. Donderdag is er een ingelaste top van Europese leiders over de gerezen problemen.

May verklaarde maandag dat de cruciale stemming in het Lagerhuis over het brexit-akkoord wordt uitgesteld omdat er onvoldoende steun is. In Europese hoofdsteden gaat ze proberen steun te vinden voor een aanpassing.

De kwestie van de Noord-Ierse grens blijft het grote struikelblok voor de Britse premier. Er is afgesproken dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland zolang er geen akkoord is. Daar is veel verzet tegen in het Lagerhuis.

Rutte is de eerste Europese leider waar ze langsgaat. Nederland en Groot-Brittannië hebben binnen de EU altijd nauw samen opgetrokken.

