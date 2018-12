Corbyn krijgt spoeddebat over besluit May

maandag 10 december 2018 , 22:38

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Jeremy Corbyn heeft een spoeddebat gevraagd over het besluit van premier Theresa May de stemming in het parlement over haar brexitdeal uit te stellen. Een aantal Conservatieven steunde de wens van de Labourleider. De leden van het Britse Lagerhuis komen dinsdag bijeen. Ze krijgen drie uur de tijd. Dat heeft voorzitter John Bercow toegezegd.

De regering keurde maandagavond formeel het uitstel van stemming, die May zou hebben verloren, goed.

Terug naar boven