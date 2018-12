Premier May stelt stemming over brexitdeal uit

maandag 10 december 2018 , 17:43

gewijzigd

LONDEN/BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Theresa May ziet er toch maar van af haar overeenkomst met de EU over de brexit nu voor te leggen aan het parlement. De stemming stond dinsdagavond op het programma, maar May heeft het parlement gezegd dat ze eerst nog overleg wil met Brussel en EU-lidstaten. De stemming is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Alles wees in de richting van een smadelijke nederlaag in het parlement. Een grote meerderheid inclusief veel partijgenoten van de Conservatieve premier, zouden 'haar' deal hebben weggestemd. May erkende dit en zei dat er inderdaad grote zorgen zijn over de kwestie Noord-Ierland.

Groot struikelblok is haar afspraak met de EU over het Britse deel van Ierland, Noord-Ierland. Dat zou na de brexit een aparte status krijgen om te voorkomen dat er een feitelijke grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland ontstaat. Voor Noord-Ierland zou later iets geregeld worden, waar behalve de inwoners ook Londen, Dublin en Brussel mee kunnen leven.

Critici van de deal van May stellen dat bewoordingen uit de overeenkomst Groot-Brittannië feitelijk voor onbepaalde tijd in de greep van de EU houden en Londen feitelijk niets meer te vertellen heeft over het beëindigen van de speciale status van Noord-Ierland.

May heeft beloofd dat ze met de rest van Europa gaat praten over de kwestie om te kijken of de EU garanties kan geven dat de Noord-Ierse kwestie niet eindeloos voortwoekert. Ze zei dat veel aspecten van haar overeenkomst wel degelijk steun in het Lagerhuis hebben. De oppositie bestreed dat onmiddellijk en waarschuwde dat May straks niet met hetzelfde akkoord terug te komen. De linkse oppositieleider Jeremy Corbyn eiste haar aftreden als ze de overeenkomst niet geheel anders kan sluiten. Dat laatste is onaanvaardbaar voor de rest van de EU.

De Europese Commissie maakte eerder op de dag nog eens duidelijk dat heropening van de onderhandelingen niet aan de orde is. ,,Er ligt een overeenkomst'', zei een woordvoerster van het dagelijks bestuur van de EU. ,,Die is onderschreven door de EU-leiders.'' Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei al dat eventuele voorstellen zorgvuldig zullen worden bekeken, maar hield de boot af. ,,Je kunt een kop koffie niet weigeren, maar makkelijk zal het niet zijn.''

