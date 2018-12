No-dealbrexit kost Nederland 2,3 miljard

maandag 10 december 2018 , 7:50

DEN HAAG (ANP) - Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord, kost dat Nederland tot en met 2023 zo'n 2,3 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Daarbovenop komen nog eens extra bijdragen aan de EU in de de begroting van 2021 tot 2027.

Wanneer de Britten zonder deal uit de EU stappen, moet Nederland de komende twee jaar 1,6 miljard extra betalen aan Brussel. Alle Europese landen moeten dan namelijk gezamenlijk de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk opvangen. Ook maakt de overheid tot en met 2023 nog eens 700 miljoen euro extra kosten voor instellingen die extra werk te doen krijgen door de brexit zoals de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als de Britten zonder deal de EU verlaten, vallen ze niet meer onder Europese afspraken en moeten er douanecontroles komen bij veerboten. Ook moeten dan producten die uit het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd extra worden gecontroleerd.

Overigens kan bijvoorbeeld de Douane eind maart nog niet volledig klaar zijn voor een no-dealbrexit. In dat geval moeten er bijna duizend voltijdsbanen bijkomen bij de dienst. De Douane verwacht echter eind maart pas driehonderd voltijdsbanen te hebben gevuld, waardoor de dienst in het scenario van een brexit zonder akkoord in eerste instantie keuzes moet maken met de handhaving.

In de nieuwe meerjarenbegroting moet Nederland in 2021 naar verwachting 1,25 miljard euro extra bijdragen aan Europa. Daar kan nog een half miljard euro vanaf als de brexit wel met een akkoord gepaard gaat. Vanaf 2026 moet Nederland jaarlijks een 2,5 miljard euro tot 3 miljard euro hogere bijdrage overmaken aan Brussel.

