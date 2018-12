VN-top over migratie in Marrakesh vangt aan

maandag 10 december 2018 , 5:00

MIGRATIEPACT

MARRAKESH (ANP) - In de Marokkaanse stad Marrakesh gaat maandag het overleg van start over het migratiepact met als uiteindelijk doel de ondertekening ervan. De topconferentie van de Verenigde Naties duurt twee dagen. In het 34 pagina’s tellende akkoord - dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet - staan richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie. Die zijn overigens niet bindend.

Het document is al in veel landen intern besproken en heeft ook voor veel verdeeldheid gezorgd. Zo stapte eerder de Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken boos op, omdat het parlement tegen stemde. Ook bijvoorbeeld Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Israël en de Verenigde Staten willen niet meedoen. In het Belgische kabinet ontstond zaterdag heibel doordat een van de vier coalitiepartijen zwaar tegen het pact bleef, maar de premier aankondigde wel te gaan tekenen.

Duitsland ging wel akkoord. Ook Nederland doet dat, zij het met een stemverklaring waarin wordt benadrukt dat de overeenkomst geen juridische gevolgen mag hebben. Polen vindt dat er te weinig garanties zijn dat landen zelf mogen bepalen welke mensen ze op hun grondgebied toelaten.

