Mars tegen Marrakesh door verenigingen België

zondag 9 december 2018 , 17:45

MIGRATIEPACT

BRUSSEL (ANP/Belga) - Rechtse organisaties en jongerenverenigingen in België houden zondag 16 december in Brussel een protestactie tegen het VN-migratiepact. Dat wordt maandag besproken in het Marokkaanse Marrakesh. De nationalistische studentenverenigingen KVHV en NSV werken voor de 'Mars tegen Marrakesh' onder meer samen met de extreemrechtse organisatie Voorpost en de wegens racisme in opspraak geraakte Vlaamse jeugdbeweging Schild en Vrienden.

Voorzitter Marnik Willems van KVHV Gent vindt dat de Belgische regering veel te licht over het migratiepact denkt. Wat Willems betreft komt er een referendum over het akkoord. ,,Het gaat over de toekomst van ons volk en het land.''

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) stapte dit weekend uit de regering van premier Charles Michel wegens onenigheid over het migratiepact. De N-VA wil niet dat de Belgische regering instemt met het pact. De drie andere regeringspartijen willen het wel steunen. De N-VA is fel tegenstander van het akkoord, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid door het pact zou kunnen verliezen.

