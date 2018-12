Koning accepteert ontslag bewindslieden N-VA

zondag 9 december 2018 , 13:56

BRUSSEL - De Belgische koning Filip heeft het ontslag aanvaard van drie ministers en twee staatssecretarissen van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Dat heeft het koninklijk paleis gemeld, kort nadat premier Charles Michel een bezoek aan de koning had gebracht.

Michel, lid van de Franstalige liberale MR (Mouvement Réformateur), meldde zaterdag dat hij de drie N-VA-ministers in zijn coalitieregering zou vervangen en dat hij verdergaat met een minderheidsregering. De N-VA en drie andere coalitiepartners konden het niet eens worden over het VN-migratiepact van Marrakesh. De N-VA wil niet dat de Belgische regering instemt met het pact. De drie andere regeringspartijen willen het wel steunen.

De minderheidsregering bestaat uit MR, CD&V en Open Vld. Twee staatssecretarissen, Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD), worden minister om het vertrek van de drie N-VA-ministers op te vangen.

Het is de bedoeling dat Michel zondag nog naar de Marokkaanse stad Marrakesh vertrekt. Daar wordt maandag gestemd over het migratiepact. Voor zondagmiddag heeft Michel de ministerraad bijeengeroepen voor overleg over de situatie die is ontstaan door het vertrek van de N-VA uit de coalitieregering.

