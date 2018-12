Peiling: meerderheid Britten wil EU-lid blijven

zondag 9 december 2018 , 11:46

LONDEN (ANP) - Vlak voor de stemming in het Britse parlement over de brexitdeal is volgens een opiniepeiler 52 procent van de bevolking er voorstander van dat het land toch EU-lid blijft. Dit meldde zondag de krant The Independent op basis van eigen opinieonderzoek.

Het percentage van de Britse ondervraagden over het al of niet lid blijven van de EU is volgens de opiniepeilers van BMG Research sinds de zomer toegenomen. Zij kregen in het onderzoek deze maand de meerderheid. De reden is waarschijnlijk dat het opzeggen van het EU-lidmaatschap ingewikkelder en economisch schadelijker is dan velen eerder dachten.

In het referendum in 2016 dat de toenmalige Conservatieve premier David Cameron over EU-lidmaatschap liet houden, stemde 51,9 procent van de kiezers voor de brexit, voornamelijk kiezers in Engeland en Wales.

Volgens het opinieonderzoek zijn de ondervraagden ook geen voorstander van de overeenkomsten die premier Theresa May over het einde van het lidmaatschap met de EU heeft gesloten. Slechts 13 procent ziet de overeenkomst zitten.

Op de vraag wat het parlement met de deal zou moeten doen, antwoordde 43 procent dat het die moet afwijzen. Slechts 26 procent zei dat de parlementariërs voor zouden moeten stemmen en 31 procent had geen idee. Het parlement moet dinsdag over May's deal stemmen. Krantenberichten dat de stemming wordt uitgesteld, zijn door bewindslieden tegengesproken.

