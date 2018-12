Sunday Times: May stelt stemming uit en gaat naar Brussel

zondag 9 december 2018 , 1:12

Bron: UK Home Office

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May wil de stemming in het Lagerhuis over de brexit-deal uitstellen. Volgens de Sunday Times reist May binnenkort af naar Brussel om betere voorwaarden voor het Verenigd Koninkrijk uit het vuur te slepen.

Naar verwachting maakt May zondag bekend dat de stemming wordt uitgesteld, schrijft de krant na gesproken te hebben met ,,ministers en adviseurs''. Het is vooralsnog de bedoeling dat de Britse parlementsleden dinsdag besluiten of ze de voorlopige overeenkomst die May met de EU heeft gesloten steunen.

De premier lijkt op onvoldoende steun te kunnen rekenen voor de huidige deal. Ze zal daarom naar Brussel reizen om nog een laatste poging te wagen het akkoord in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk aan te passen. May zou door meerdere ministers zijn gewaarschuwd dat betere voorwaarden nodig zijn voor een meerderheid in het parlement.

Vrijdag zei een woordvoerder van May nog dat de stemming niet wordt uitgesteld.

