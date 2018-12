Belgische premier vervangt N-VA-ministers

zaterdag 8 december 2018 , 23:18

MIGRATIEPACT

BRUSSEL (ANP) - De Belgische premier Charles Michel gaat de drie N-VA-ministers in zijn coalitieregering vervangen. Wat hem betreft is de N-VA zelf uit de regering gestapt. Zondag vertrekt Michel naar de Marokkaanse stad Marrakesh, waar wordt gestemd over het migratiepact. De N-VA is daartegen, de drie andere coalitiepartners zijn voor.

Het was zaterdag een uiterst rommelige dag voor de regering. Een ingelaste ministerraad bood geen kans op een compromis binnen de coalitie over het pact. Daarna kondigde de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) aan dat als Michel het pact gaat goedkeuren, hij in feite de N-VA-ministers uit de regering zet. Daarna kwam Michel met zijn mededeling over de vervanging van de drie N-VA-bewindslieden.

In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waarop het migratiepact op tafel ligt, een 34 pagina's tellend document dat richtlijnen over een ordelijke en veilige migratie.

