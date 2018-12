Premier Michel naar Marrakesh ondanks spanning

zaterdag 8 december 2018 , 21:21

MIGRATIEPACT

BRUSSEL (ANP/Belga) - De Belgische premier Charles Michel vertrekt maandag 'gewoon' naar de Marokkaanse stad Marrakesh om te stemmen over het zogenoemde migratiepact, ondanks toenemende spanningen in zijn regering.

Zaterdagavond kwam de ministerraad onverwacht bijeen. Coalitiepartij de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) had vrijdag al om die extra vergadering gevraagd. De N-VA is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid door het pact zou kunnen verliezen. Voor coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V moet de premier het migratiepact maandag wel goedkeuren.

De ingelaste vergadering duurde zaterdag niet heel lang en de N-VA kondigde een eigen persconferentie aan. Eerder op de avond noemde vicepremier Jan Jambon (N-VA) de kans op een compromis over het pact zeer klein.

In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waarop het migratiepact op tafel ligt, een 34 pagina's tellend document dat richtlijnen over de omgang met migranten bevat.

