Kritiek Erdogan op geweld tegen 'gele hesjes'

zaterdag 8 december 2018 , 17:30

GELE HESJES

ISTANBUL (ANP/DPA) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt dat de politie zich in onder meer Parijs en Brussel schuldig heeft gemaakt aan ,,buitensporig geweld'' tegen de betogers in gele hesjes. Hij zei dat de chaos regeert in Europa, en dan vooral in Parijs.

De Turkse president zei dat met de aanpak van de betogingen van de 'gele hesjes' is aangetoond dat er op het gebied van ,,democratie, mensenrechten en vrijheid'', veel mis is in Europa.

Eerder uitten meerdere Europese landen kritiek op Erdogan omdat hij de oppositie in zijn land zou onderdrukken.

Terug naar boven