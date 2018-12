N-VA wil stemonthouding over migratiepact

zaterdag 8 december 2018 , 14:14

BRUSSEL (ANP/Belga) - De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) wil dat België zich van stemming onthoudt als maandag het migratiepact moet worden beklonken op een topconferentie van de Verenigde Naties in het Marokkaanse Marrakesh. Kopstuk Bart De Wever van de N-VA zei dat zaterdag, kort voordat zijn partij in vergadering bijeenkwam.

Een grote Kamermeerderheid steunde vrijdag een aangescherpte resolutie waarin de Belgische premier Charles Michel, lid van de Franstalige liberale MR, werd gevraagd het pact maandag in Marrakesh goed te keuren. De resolutie werd met 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Onder andere coalitiepartner N-VA stemde tegen.

Volgens De Wever is er zaterdag nog regeringsoverleg over de kwestie. Hij hoopt dat hij andere coalitiepartijen kan overtuigen tot stemonthouding in Marrakesh. Hij zei dat de N-VA, zich ,,in andere dossiers soepel heeft opgesteld''. Hij verwacht nu hetzelfde van de andere regeringspartijen.

De N-VA is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid door het pact zou kunnen verliezen.

