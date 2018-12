Botsingen politie en 'gele hesjes' in Brussel

zaterdag 8 december 2018 , 12:45

GELE HESJES

BRUSSEL (ANP) - In het centrum van Brussel zijn betogers korte tijd slaags geraakt met de oproerpolitie. Die zette traangas om in om te verhinderen dat 'gele hesjes' naar het hoofdkwartier van de Europese Unie op het Schumannplein trokken. Eerst stuitten circa vijfhonderd 'gele hesjes' op een kordon van de politie en toen probeerden ze het via een andere straat, waar het tot botsingen met de oproerpolitie kwam, meldde persbureau Belga.

Om te voorkomen dat relschoppers meedoen aan de protesten, zijn volgens Belgische media tientallen mensen bij voorafgaande controles door de politie opgepakt, vooral op stations in Brussel. Hoeveel 'gele hesjes' op verscheidene plaatsen in de Belgische en Europese hoofdstad op de been zijn, is nog onduidelijk. Het protest richt zich net als bij het Franse voorbeeld tegen de hoge brandstofprijzen en de daling van de koopkracht.

