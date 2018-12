Grens aan ‘foute’ vetten in voedsel in EU-landen

vrijdag 7 december 2018 , 17:33

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De hoeveelheid industriële 'foute' vetten in snacks en andere etenswaren in Europa wordt aan een maximum gebonden. De EU-lidstaten zijn akkoord gegaan met een voorstel om maximaal 2 procent zogeheten transvetten in voedingsmiddelen toe te staan.

De maatregel moet het eten van gezonder voedsel bevorderen. Transvetten zijn nog ongezonder dan verzadigde vetten en verhogen de kans op hartaanvallen, onvruchtbaarheid, alzheimer, diabetes en zwaarlijvigheid. Dergelijke vetten zitten van nature overigens ook in vlees en zuivel.

Studies wijzen uit dat de inname van transvetzuren zo laag mogelijk moet zijn om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Een op de zeven sterfgevallen in de EU is eraan gerelateerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet een volwassene dagelijks niet meer dan 2,2 gram aan transvetten consumeren.

Het Europees Parlement had twee jaar geleden opgeroepen tot een wettelijke limiet. Het heeft het recht om de komende twee maanden het besluit nog tegen te houden, maar de verwachting is dat de maatregel daarna snel in werking treedt.

EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid) verwacht dat het besluit leidt tot ,,concrete acties om een einde te maken aan industrieel geproduceerde transvetten’’.

