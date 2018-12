EU-subsidie voor gratis wifi in 33 gemeenten

zaterdag 8 december 2018 , 10:00

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - 33 gemeenten kunnen rekenen op een Europese subsidie van 15.000 euro om gratis wifi op publieke plekken te organiseren. Van de 13.198 gemeenten in de EU die een aanvraag hadden ingediend zijn er 2800 geselecteerd in ,,alle hoeken’’ van het continent.

Er lagen 67 verzoeken uit Nederland, waarvan er 33 zijn toegekend en 15 op een reservelijst zijn gezet. Onder meer Amersfoort, Breda, Lelystad, Enschede, Roosendaal, Nunspeet, Texel, Veendam en Venray krijgen een bijdrage, maakte EU-commissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) vrijdag bekend. Tilburg, Delft en Baarn staan op de reservelijst.

Zij heeft tot 2020 120 miljoen euro te verdelen voor het zogenoemde WiFi4EU-project voor gratis draadloos internet in bijvoorbeeld bibliotheken, musea, ziekenhuizen, parken of pleinen. Het systeem moet wel minstens drie jaar in de lucht blijven.

De komende twee jaar volgen nog drie aanvraagronden, waarvan de eerste begin volgend jaar. In totaal maken ongeveer 8000 gemeenten kans op subsidie.

Terug naar boven