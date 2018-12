ECB kan tot hertoetsing ING-leiding besluiten

vrijdag 7 december 2018 , 16:15

gewijzigd

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) kan nog altijd beslissen over hertoetsing van de ING-leiding vanwege de witwaszaak, ondanks dat ING strafvervolging heeft afgekocht. Bankbestuurders moeten naast kennis en kunde ook een ongeschonden reputatie hebben, aldus de ECB-richtlijnen.

Een ECB-woordvoerster benadrukt desgevraagd dat de toezichthouder in zo'n situatie optrekt met De Nederlandsche Bank (DNB). Maar die wijst naar de ECB als uiteindelijke beslisser in de kwestie. Het Financieele Dagblad (FD) meldde vrijdag dat DNB afziet van verdere stappen tegen de bank, die de witwasaffaire schikte voor 775 miljoen euro. De DNB-woordvoerder liet weten dat de toezichthouder ,,ongeacht het waarheidsgehalte van het artikel, daar niets over naar buiten kan brengen".

Op de vraag of de ECB uiteindelijk zal besluiten de ING-leiding opnieuw te toetsen, zei de ECB-woordvoerster dat de waakhond niet reageert op individuele gevallen. De ECB treedt ook nooit met dergelijke informatie naar buiten. Dat is aan instellingen zelf.

ING zegt niet in te gaan op contacten die de bank heeft met toezichthouders. Verder heeft de bank al de nodige maatregelen genomen. Zo vertrekt financieel directeur Koos Timmermans, werden een aantal medewerkers ontslagen of werd van hen de bonus ingetrokken. Ook stelde ING een verbeterprogramma voor. Met de maatregelen die zijn genomen is voor ING de kous af.

Komende week is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de stand van zaken in de financiële sector. Daar wordt onder meer gesproken over gedrag en cultuur en over toezicht. ING-topman Ralph Hamers en toezichtdirecteur Frank Elderson van DNB zullen aanschuiven bij het rondetafelgesprek, zo staat op de agenda.

