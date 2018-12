Europese parlementariërs steunen Magnitski-wet

vrijdag 7 december 2018 , 7:00

DEN HAAG (ANP) - Steun een Europese Magnitski-wet tegen mensenrechtenschenders. Die oproep doen 45 (euro)parlementariërs uit 23 landen in een ingezonden stuk. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) probeert maandag in Brussel opnieuw steun te vinden voor zo'n wet.

Het voorstel moet zorgen dat individuele schenders van mensenrechten worden aangepakt. Hun tegoeden kunnen dan bevroren worden en ze krijgen geen toegang meer tot Europese landen. De oproep deze wet te steunen staat in 27 Europese kranten en websites.

Sergej Magnitski was een Russische advocaat die in 2009 in een cel in Moskou overleed nadat hij een enorme belastingfraude had ontdekt. In zes landen is de Magnitski-wet al ingevoerd. Het gaat om de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en de drie Baltische staten.

,,Het is beschamend dat de Europese Unie nog niet in dit rijtje staat", aldus de briefschrijvers onder wie Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) en Europarlementariër Marietje Schaake (D66). In het voorstel van Blok wordt de naam van Magnitski trouwens niet genoemd.

Om het voorstel erdoor te krijgen is unanimiteit nodig. Die ontbreekt vooralsnog binnen de EU. Blok zei vorige maand te hopen nog dit jaar steun uit alle EU-landen te krijgen.

