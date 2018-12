Parlement België akkoord met migratiepact

donderdag 6 december 2018 , 21:25

BRUSSEL (ANP) - Het Belgische parlement stemt in met het internationale migratiepact. Een grote Kamermeerderheid steunde een aangescherpte resolutie waarin premier Charles Michel wordt gevraagd het pact maandag in het Marokkaanse Marrakesh goed te keuren.

De resolutie werd met 107 stemmen voor en 36 tegen aangenomen. Onder andere coalitiepartner Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) stemde tegen.

Woensdag had een meerderheid van de buitenlandcommissie al voor de resolutie gestemd, en stemde de N-VA ook tegen. De partij is fel tegenstander van het pact omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid erdoor verliest. De N-VA dreigt haar ministers uit de regering terug te trekken als Michel het pact goedkeurt.

Het pact wordt maandag op een topconferentie van de Verenigde Naties in Marrakesh beklonken. In het 34 pagina’s tellende akkoord dat voluit het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' heet, staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Er staat in dat die niet juridisch bindend zijn.

