Toelating pesticiden moet op de schop

donderdag 6 december 2018 , 17:36

© analogicus

BRUSSEL (ANP) - De procedures om pesticiden zoals de onkruidverdelger glyfosaat op de Europese markt toe te laten, moeten grondig op de schop. De beoordeling moet onafhankelijk en transparant zijn en niet stiekem worden ingestoken door grote chemiebedrijven. De volksgezondheid moet vooropstaan bij de wetenschappelijke beoordeling van risico’s.

Die aanbevelingen geeft de speciale commissie van het Europees Parlement voor pesticiden in haar donderdag aangenomen eindrapport. Verder zouden alle bestanddelen van bestrijdingsmiddelen moeten worden getest, waarbij proeven op dieren zouden moeten worden beperkt.

De commissie met daarin de Nederlanders Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) boog zich de afgelopen negen maanden over de toelatingsprocedures. Het voltallige parlement stemt in januari over het rapport.

