EU-onderzoek Tata en ThyssenKrupp opgeschort

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie heeft het onderzoek naar de fusie tussen de Europese activiteiten van Tata Steel en ThyssenKrupp opgeschort. Volgens Brussel hebben de staalbedrijven verzuimd om tijdig informatie te verschaffen.

De Europese Commissie begon een diepgravend onderzoek naar de fusie vanwege zorgen over het effect van de samenwerking op de concurrentie op de staalmarkt. De commissie deed al vooronderzoek en vreest mogelijke problemen voor toepassingen in de auto-industrie, met name voor gegalvaniseerd staal. Daarnaast zou Brussel verpakkingsmateriaal waarin metaal is verwerkt onder de loep nemen en staal dat wordt gebruikt voor producten als transformatoren.

De bedrijven hadden voorzien de fusie eind maart af te ronden. Ze zullen met een nieuwe deadline komen, nadat Brussel het onderzoek heeft hervat. Ook de voormalige Hoogovens in IJmuiden worden onderdeel van het fusiebedrijf.

