Politiek akkoord over EU-begroting 2019

donderdag 6 december 2018 , 11:36

DEN HAAG (PDC) - Onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement (EP) zijn het eens geworden over de begroting van de EU voor 2019. De begroting komt uit op een maximum van 165,8 miljard euro. De nu al geplande en vastgelegde uitgaven van de EU komen in 2019 uit op 148,2 miljard euro.

In november konden de Raad en het Europees Parlement het niet eens worden over de hoogte van de begroting. Het Parlement wilde meer geld voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+, het onderzoeksprogramma Horizon 2020, het programma tegen jeugdwerkloosheid en het Europese buitenlands beleid. De Raad is aan die wensen tegemoet gekomen.

De Raad en het EP moeten de begroting allebei nog officieel goedkeuren. Dit moet in de tweede week van december gebeuren.

Bron: Raad van de Europese Unie, Europees Parlement

Terug naar boven