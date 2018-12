Websites gemeenten voldoen niet aan Europese toegankelijkheidsnorm gehandicapten

donderdag 6 december 2018 , 8:00

MEDIAWATCH - Websites van gemeenten zijn nog altijd niet gebruiksvriendelijk genoeg voor mensen met een beperking. Ondanks inspanningen van de gemeenten lukt het vaak niet om de sites volledig toegankelijk te maken. Terwijl de overgrote meerderheid denkt dat het wel goed zit. Dat concludeert toegankelijkheidsexpert Eric Velleman, die 69 gemeenten onder de loep nam.

Donderdag hoopt hij op het onderwerp te promoveren aan de Universiteit Twente. In zijn onderzoek vond Velleman een relatie tussen de toegankelijkheid van een website en processen binnen een organisatie. ,,Men denkt dat het een technisch probleem is, maar het is een organisatorisch probleem", zegt hij tegen de NOS.

Nederlandse wet- en regelgeving vereist dat websites en apps van overheden in 2021 ook toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. Dat vloeit voort uit een Europese richtlijn uit 2016. De Nederlandse gemeenten hebben die richtlijnen omarmd. Toch loopt de uitvoering achter. Volgens Velleman ligt dat vooral aan een gebrek aan controle.

