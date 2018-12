NVWA dringt aan op keurpunt voor Brits vee

woensdag 5 december 2018 , 12:07

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Ondanks aandringen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is er nog steeds geen keurpunt voor levend vee uit Groot-Brittannië. Dat is nodig voor het geval er op 29 maart toch een harde brexit komt. Als zo'n inspectieruimte dan ontbreekt, is er geen handel in levend Brits vee meer mogelijk.

Het bedrijfsleven is er al langer van op de hoogte dat het een keurpunt moet regelen, zei Jan Willem van der Ham van de NVWA woensdag op een hoorzitting over de Britse uittreding uit de EU in de Tweede Kamer. Er wordt over dit onderwerp ,,intensief" met de particuliere sector gesproken. In keurpunten, op havens en vliegvelden, kan de NVWA haar werk doen.

Als de huidige deal tussen de Britse regering en de Europese Unie doorgaat, is een keurpunt voor Groot-Brittannië volgend jaar nog niet nodig.

Terug naar boven