Rekenkamer EU kritisch over Afrikafonds

woensdag 5 december 2018 , 11:30

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Het Europese noodfonds voor Afrika is zo breed opgezet, dat er geen overzicht is van de resultaten. Er zijn vertragingen bij de uitvoering van projecten rond bijvoorbeeld grensbeheer en het blijkt niet eenvoudig te meten of de doelstellingen worden gehaald.

De Europese Rekenkamer schrijft dat in een rapport over het in 2015 opgezette EU-noodtrustfonds (EUTF) van 4,1 miljard, waarvan het leeuwendeel uit de EU-begroting komt. Duitsland en Italië hebben elk meer dan 100 miljoen bijgedragen.

Het fonds ondersteunt projecten in 26 landen in de regio’s rond de Sahel, het Tsjaadmeer, de Hoorn van Afrika en in Noord-Afrika. Het is bedoeld om te helpen met zaken als voedsel, onderwijs, gezondheid, veiligheid en duurzame ontwikkeling. De steun moet stabiliteit bevorderen en diepere oorzaken van migratie wegnemen. Dat heeft volgens de rekenkamer bijgedragen tot inspanningen om het aantal migranten van Afrika naar Europa te verminderen, maar in hoeverre kan niet precies worden gemeten.

De Europese Commissie heeft de behoeften onvoldoende in kaart gebracht en bovendien zijn de prioriteiten en criteria voor de beoordeling van voorstellen niet duidelijk, aldus de controleurs. ,,Gezien de ongekende uitdagingen en de begroting die ermee is gemoeid, moet het fonds doelgerichter worden en moet de steun worden aangewend voor specifieke acties die waarschijnlijk een meetbaar effect zullen hebben’’, meldt rekenkamerlid Bettina Jakobsen. De Europese Commissie belooft de meeste van haar aanbevelingen over te nemen.

