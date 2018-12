Slecht begin May in debatten-vijfdaagse

dinsdag 4 december 2018 , 19:10

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May is de vijf dagen durende debatten over haar brexit-deal niet al te best begonnen. Ze verloor dinsdag in het Lagerhuis een stemming waardoor het parlement mogelijk meer te zeggen krijgt over de brexit, mocht de overeenkomst die zij met de EU sloot worden afgewezen.

De aanpassing was een voorstel van een van May's Conservatieve partijgenoten. Het voorstel kreeg 321 stemmen achter zich tegen 299 tegen.

Het Britse parlement praat vijf dagen over de omstreden conceptafspraken die May heeft gemaakt met de EU over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. De debatten vormen de aanloop naar de stemming op 11 december.

