Motie van wantrouwen in Marrakesh-debat

dinsdag 4 december 2018 , 18:25

DEN HAAG (ANP) - Een motie van wantrouwen tegen de regering in verband met het pact van Marrakesh is dinsdagavond met ruime meerderheid weggestemd. Alleen indiener Forum voor Democratie en de PVV stemden voor de motie.

In het document staat onder meer hoe de migratie in goede banen kan worden geleid. Hoewel het pact niet-bindend is vrezen beide partijen dat migranten later bij de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op verblijf door een beroep te doen op het pact.

Aan belangstelling voor het debat was geen gebrek, de publieke tribune zat vrij vol. Een toeschouwer gehuld in een geel hesje op de publieke tribune is door de politie naar buiten geleid. Dergelijke steunbetuigingen zijn op de tribune niet toegestaan.

Terug naar boven