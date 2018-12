Witwastoezicht op banken blijft nationaal

dinsdag 4 december 2018 , 16:16

BRUSSEL (ANP) - De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt voorlopig niet opgetuigd om toe te zien op de handhaving van de anti-witwaswetten door banken in de EU. De ministers van Financiën willen eerst een beter inzicht in de recente witwaszaken bij ING en banken in Denemarken, Letland, Estland, Duitsland en Malta. De rapportage kan tot juni volgend jaar duren.

Directeur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank hield vorige week nog een pleidooi om het voorkomen van en toezicht op witwaspraktijken naar een internationaal, Europees niveau te tillen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelde in september al voor EBA meer bevoegdheden te geven in de strijd tegen onder meer de financiering van terrorisme door witwassen van crimineel geld.

Volgens Brussel beschikt de EU over sterke wetgeving tegen witwaspraktijken maar worden de regels niet altijd effectief opgevolgd en gecontroleerd door de lidstaten. Ook schort het aan het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten.

De ministers zijn nu in Brussel een actieplan overeengekomen om te proberen die problemen op te lossen.

