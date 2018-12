Londen kan brexitbesluit eenzijdig intrekken

dinsdag 4 december 2018 , 11:46

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk kan het besluit om de EU te verlaten eenzijdig intrekken. Als Londen dat zou willen, hoeven de overige 27 landen daar niet apart goedkeuring voor te geven.

Een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie, advocaat-generaal Manuel Campos Sánchez-Bordona, heeft dat dinsdag gezegd. Intrekking van een besluit uit een internationaal verdrag te stappen, mag volgens hem altijd voordat de terugtrekking een feit is. Het hof volgt dergelijke adviezen vaak.

Schotse rechters hebben de rechters vragen gesteld over de Britse activering van artikel 50 van het EU-verdrag in maart 2017. Daarin staat dat het vertrek in principe twee jaar later plaatsvindt. De Schotten willen duidelijk hebben of en hoe het vertrekbesluit eventueel kan worden herroepen.

De advocaat van de Britse regering heeft tijdens een hoorzitting gezegd dat de vraag niet relevant is omdat Londen helemaal niet van plan is het vertrekbesluit in te trekken. De EU stelt dat herroeping alleen mogelijk is als alle andere EU-lidstaten dat goedkeuren.

Wanneer het hof uitspraak doet is onbekend. Het Britse parlement geeft volgende week een oordeel over het scheidingsakkoord dat Londen en Brussel hebben gesloten.

Terug naar boven