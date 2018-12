VS: vertrek Soros-universiteit teleurstellend

maandag 3 december 2018 , 20:40

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten noemen het teleurstellend dat een door de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros opgerichte universiteit activiteiten in Hongarije moet staken. De Central European University (CEU) maakte maandag bekend dat ze is ,,verdreven'' uit het Centraal-Europese land.

De universiteit verplaatst Amerikaanse onderwijsprogramma's naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De CEU zegt nog wel geaccrediteerd te zijn als Hongaarse onderwijsinstelling.

,,Dit is ongeëvenaard'', zegt CEU-baas en rector Michael Ignatieff in een verklaring. ,,Een Amerikaanse instelling is verdreven uit een land dat een NAVO-bondgenoot is, een Europese instelling is uit een lidstaat van de Europese Unie gezet.''

De verhuizing naar Wenen is het gevolg van Hongaarse wetgeving die nieuwe eisen oplegde aan buitenlandse onderwijsinstellingen. Critici denken dat die wet specifiek was gericht tegen de CEU. Die universiteit zegt al het mogelijke te hebben gedaan om te voldoen aan de nieuwe regels. De Hongaarse autoriteiten zouden echter niet hebben meegewerkt.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het spijtig is dat het de instelling en Hongarije niet is gelukt tot een vergelijk te komen. Inwoners van het Centraal-Europese land zijn herhaaldelijk de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wetgeving die het voortbestaan van de CEU bedreigde.

Terug naar boven