'Eurogroep staat achter aanpak Italië'

maandag 3 december 2018 , 18:38

BEGROTING ITALIË

BRUSSEL (ANP) - De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) steunen de Europese Commissie in haar aanpak van Italië. Dat staat in een verklaring die de Eurogroep maandag zal vrijgeven, zeggen ingewijden. De ministers roepen de Italiaanse regering op de noodzakelijke stappen te nemen om haar ontwerpbegroting voor 2019 in lijn met de Europese regels te brengen, anders is een strafprocedure gerechtvaardigd.

Brussel is inmiddels een dialoog met Rome begonnen om de rechts-populistische regering ertoe te bewegen de cijfers ,,substantieel’’ aan te passen om onder een strafprocedure uit te komen. De begroting wijkt ,,serieus’’ af van de afspraken over overheidstekort en staatsschuld. Vicevoorzitter Valdis Dombrovkis en EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) wilden eerder op maandag niet zeggen hoe lang deze dialoog kan duren maar de Eurogroep, inclusief minister Wopke Hoekstra, steunt die poging wel.

Terug naar boven