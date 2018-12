Klok verzetten nog zeker tot 2021

maandag 3 december 2018 , 17:16

Bron: wikicommons/Phrontis

BRUSSEL (ANP) - Afschaffing van het twee keer per jaar verzetten van de klok gaat niet gebeuren voor 2021. Dat werd maandag duidelijk bij overleg van de EU-transportministers in Brussel. De optie om de huidige zomer- en wintertijdregeling te houden zoals die is, blijft openstaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) pleitte voor een studie naar de EU-brede gevolgen en kreeg bijval van enkele collega’s. Zij wil geen regeling afschaffen ,,zonder te weten wat we ervoor terugkrijgen’’ en geen ,,lappendeken'' van tijdzones.

Meerdere landen, waaronder Nederland, zijn nog bezig de wens van de bevolking en economische sectoren te raadplegen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hoopt in de loop van deze maand de resultaten te krijgen van een peiling onder ongeveer 2000 Nederlanders.

EU-transportcommissaris Violeta Bulc had liever gezien dat de lidstaten al een standpunt hadden ingenomen. Zij riep iedereen op door te gaan met de consultaties om vervolgens snel een keuze te maken voor een voorkeurstijd. Zij noemde een gecoördineerde aanpak in Europa ,,een uitdaging’’.

Terug naar boven