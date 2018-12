Extra Europees geld voor behoud van Waddenzee

maandag 3 december 2018 , 13:43

Bron: © Hans Nielen

LEER (ANP) - De provincies Friesland en Groningen en Noord-Duitsland steken de komende jaren bijna 1,7 miljoen euro in het behouden van de Waddenzee als Werelderfgoed. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de slotdag van het Werelderfgoedforum in het Duitse Leer.

Beide landsdelen werkten sinds 2015 al samen binnen de zogeheten Wadden-Agenda om de Waddenzee te bewaren voor de huidige en toekomstige generaties. Er was onder andere aandacht voor duurzaam en respectvol toerisme en het verbeteren van de kennis rondom het Werelderfgoed. Die samenwerking wordt nu voortgezet.

Bijzonder is dat binnen het grensoverschrijdende project niet alleen de overheden, maar ook ondernemers en het onderwijs uit het Waddengebied in Nederland en Duitsland worden gestimuleerd om samen te werken. Zo maken ze aanbiedingen, routes en arrangementen, die het verhaal van de Wadden tot leven brengen.

De Wadden-Agenda wordt tot juni 2022 gefinancierd met geld van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Nedersaksische ministerie voor Federale en Europese Zaken en de provincies Friesland en Groningen.

Terug naar boven