Oekraïne daagt Rusland voor Europees hof

vrijdag 30 november 2018 , 15:35

Bron: Adrian Grycuk - WikiMedia

STRAATSBURG/OTTAWA (ANP/RTR) - Oekraïne heeft een klacht tegen Rusland ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De aanleiding is het optreden van de Russische kustwacht tegen Oekraïense schepen in de Straat van Kertsj bij de kust van het schiereiland de Krim. Het incident van afgelopen zondag, waarbij Oekraïense opvarenden zijn gearresteerd, heeft tot internationale spanningen geleid.

De EU dreigt met meer sancties tegen Rusland en de Amerikaanse president Trump zegde een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin af. De G7, de groep van zeven westerse toonaangevende economieën, heeft in een verklaring vrijdag het optreden van Rusland in de zeestraat veroordeeld.

Rusland heeft de 24 Oekraïners overgebracht naar Moskou; drie naar een gevangenishospitaal omdat ze gewond raakten, en 21 naar de Lefortovo-gevangenis in het zuidoosten van de Russische hoofdstad.

Oekraïense marineschepen naderden afgelopen zondag in wateren tussen Rusland en de door Rusland ingelijfde Krim een nauwe doorgang bij Kertsj waar Rusland ook een brug naar de Krim heeft gebouwd. De Russen hadden ook een vrachtschip dwars gelegd in de smalle zeestraat van Kertsj, op de route van de Oekraïeners. Volgens Moskou negeerden de Oekraïense bemanningen alle waarschuwingen en tekens om te stoppen en is toen het vuur geopend en is een schip geramd. Drie Oekraïense schepen met hun bemanning zijn opgebracht. Oekraïne stelt dat de Oekraïense bemanning niets verkeerd deed en dat Rusland agressief handelt.

