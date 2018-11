E-shoppen binnen EU wordt gemakkelijker

vrijdag 30 november 2018 , 13:53

Bron: Europees parlement

BRUSSEL (ANP) - Consumenten kunnen vanaf maandag binnen de EU gemakkelijker in buitenlandse webwinkels spullen of diensten kopen. Doordat een nieuwe EU-richtlijn dan van kracht wordt, mogen online-verkopers klanten uit een andere lidstaat of hun creditcard niet meer weigeren of naar een lokale site doorsturen.

Door de nieuwe regels, waar de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie het eind vorig jaar over eens werden, wordt het zogenoemde geoblocking beperkt. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC krijgen online-shoppers hierdoor meer keuze en toegang tot de beste koopjes.

,,Het kan heel frustrerend zijn als je een paar schoenen of tickets voor een festival op een buitenlandse site wilt kopen maar dat niet kan vanwege je locatie'', aldus Monique Goyens van BEUC. Door de richtlijn wordt het online huren van een auto, een hotelreservering of de aanschaf van een kaartje voor een pretpark of concert eenvoudiger. Het is wel zo dat de verkoper niet wordt verplicht om te leveren in landen waar hij normaal niet actief is.

Volgens EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Markt) blijkt uit onderzoek dat 68 procent van online-klanten wel toegang kreeg tot een buitenlandse website, maar vervolgens op andere problemen stuitte bij de beoogde koop, zoals de weigering van hun creditcard. ,,Uiteindelijk slaagde van die 68 procent maar een derde erin daadwerkelijk het product of de gewenste dienst aan te schaffen. Dat is nu voorbij.''

Andere vormen van geoblocking, zoals in het buitenland via internet naar nationale televisieprogramma's kijken, vallen niet onder deze wet.

