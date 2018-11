KPN niet bang voor concurrentie

woensdag 28 november 2018 , 17:49

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Telecombedrijf KPN is niet bang voor de concurrentie nu de Europese Commissie zonder morren akkoord is gegaan met de fusie van de Nederlandse onderdelen van Tele2 en T-Mobile. KPN-baas Maximo Ibarra benadrukte tijdens een beleggersdag dat er op de Nederlandse markt al sprake is van uitdagende omstandigheden.

Volgens hem doet de fusie tussen de nummer 3 en 4 in de Nederlandse telecommarkt daar niets aan af. Brussel gaf dinsdag groen licht voor die samensmelting.

KPN is momenteel goed voor 2,3 miljoen internetaansluitingen van Nederlandse huishoudens op een totaal van 7,9 miljoen. Eind 2021 wil KPN zeker 1 miljoen aansluitingen extra gerealiseerd hebben, geholpen door de inspanningen die het bedrijf deed met zijn glasvezelnetwerk.

