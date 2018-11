Burgerinitiatief afgewezen: geen EU-referendum over brexit

woensdag 28 november 2018 , 16:09

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese bevolking zal niet de kans krijgen zich in een referendum uit te spreken over de brexit. De Europese Commissie heeft een burgerinitiatief dat oproept tot een EU-brede volksraadpleging afgewezen omdat het buiten haar bevoegdheid valt.

Als het voorstel wel was goedgekeurd hadden de initiatiefnemers de handtekening van 1 miljoen Europeanen uit minstens zeven lidstaten moeten verzamelen om het plan op de agenda te krijgen. Of een Europees referendum iets zou uitmaken valt te betwijfelen, aangezien het Verenigd Koninkrijk de EU volgend jaar op 30 maart verlaat.

De twee initiatiefnemers vinden dat alle Europese burgers de mogelijkheid moeten hebben zich uit te spreken over het Britse vertrek. De Britten stemden in juni 2016 in een referendum voor de brexit. De Europese Commissie betreurt het vertrekbesluit, maar ,,respecteert’’ de uitkomst van het referendum.

