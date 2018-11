'No-deal brexit zou dreun zijn voor Britse economie'

woensdag 28 november 2018 , 14:18

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De economie van het Verenigd Koninkrijk krijgt een fikse dreun te verwerken als de Britten zonder akkoord de Europese Unie verlaten. In het zwartste scenario zal het bruto binnenlands product in 2034 bijna 11 procent lager uitvallen dan wanneer de Britten hadden besloten om lid te blijven van de unie. Dat blijkt uit ramingen van de Britse overheid.

Premier Theresa May is er alles aan gelegen om het Britse parlement te overtuigen om achter haar recent afgesloten brexitakkoord te gaan staan. De precieze impact van die variant wordt in het rapport niet in detail besproken. Scenario's die het meest lijken op die van de brexit-deal hebben een beperktere impact op de Britse economie. Toch zijn de Britten ook in het gunstigste geval minder af over 15 jaar.

De Britse centrale bank komt later op woensdag met een brexit-analyse en de effecten op de bankensector.

