Adviseur EU-hof oordeelt over brexit

woensdag 28 november 2018 , 11:55

Bron: European Commission

LUXEMBURG (ANP) - Er komt volgende week iets meer duidelijkheid over de vraag of het Verenigd Koninkrijk eenzijdig kan beslissen om het aangekondigde vertrek uit de EU in te trekken. De belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie geeft daar dinsdag een advies over. Het hof volgt dergelijke adviezen vaak.

Het hof in Luxemburg hield deze week een hoorzitting over de vraag, die daar was neergelegd door Schotse rechters. De advocaat van de Britse regering betoogde dat de vraag niet relevant is omdat Londen helemaal niet van plan is de activering van artikel 50 van het EU-verdrag te herroepen. De Britten activeerden dat eind maart 2017. Het artikel bepaalt in principe dat het vertrek twee jaar later een feit is.

De EU stelt dat herroeping van alleen mogelijk is als alle andere EU-lidstaten dat goedkeuren. Een eenzijdig besluit van Londen om toch in de EU te blijven zou het artikel anders tandeloos maken.

Wanneer het hof uitspraak doet is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dat nog voordat de Britten de EU op 30 maart 2019 verlaten.

