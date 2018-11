EU blijft Afghanistan financieel steunen

dinsdag 27 november 2018 , 21:55

GENÈVE (ANP/DPA) - De EU wil Afghanistan financieel blijven steunen en heeft toezeggingen gedaan voor in totaal 474 miljoen euro. Het land moet met die bijdrage hervormingen doorvoeren op het gebied van gezondheidszorg, justitie, verkiezingen en migratie. Dat heeft Europees commissaris Neven Mimica dinsdag gezegd tijdens een Afghanistan-conferentie in Genève. De Kroaat is verantwoordelijk voor internationale samenwerking en ontwikkeling.

Afghanistan wordt geacht met het geld ook progressie te boeken in de strijd tegen corruptie, bij de inachtneming van de mensenrechten en de gelijkberechtiging van man en vrouw. Alleen al 80 miljoen euro is bestemd voor investeringen ten behoeve van de volksgezondheid en en de voedselvoorziening. Voor de stembusgang in 2019 is 15,5 miljoen gereserveerd.

