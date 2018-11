Bijleveld corrigeert vicepremier in Kamer

dinsdag 27 november 2018 , 15:03

DEN HAAG (ANP) - ,,De lijn van het kabinet is klip en klaar: een Europees leger gaat het kabinet veel te ver." Dat verklaarde minister Ank Bijleveld van Defensie in de Tweede Kamer. Deze uitspraak doet ze ,,ook namens de vicepremier", benadrukte de bewindsvrouw tijdens het Vragenuurtje.

Ze was naar de Kamer geroepen door de PvdA om opheldering te geven over uitspraken van vicepremier Kajsa Ollongren. Die verklaarde maandag in Kopenhagen dat Europa moet streven naar een Europees leger. Vorige week hadden Bijleveld en ook premier Mark Rutte nog gezegd hier tegen te zijn.

Meer samenwerking op gebied van Defensie in Europa is goed, maar het recht om militairen de strijd in te sturen blijft bij het kabinet en Kamer, aldus minister Bijleveld. Het nationale leger blijft gewoon bestaan. ,,Ik spreek namens het hele kabinet."

