Nieuwe regels voor drones

dinsdag 27 november 2018 , 12:50

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - Mensen die voor hun plezier af en toe met een drone vliegen en mensen die daar hun geld mee verdienen, krijgen te maken met nieuwe Europese regels. Zo mogen de drones straks niet hoger dan 120 meter vliegen. Een ingebouwde chip moet voorkomen dat ze in verboden gebieden terechtkomen, bijvoorbeeld bij een vliegveld. Degene die de drone bedient, mag het toestel pas na controle en toestemming buiten het zicht laten vliegen.

De regels zijn opgesteld door de EU-afdeling die over luchtvaartveiligheid gaat, de EASA. Nu heeft elk EU-land eigen regels. De nieuwe eisen hebben vooral gevolgen voor professionele dronegebruikers. Tussen april en juni volgend jaar gaan ze in. De regels zijn dinsdag gepresenteerd op de Amsterdam Drone Week.

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kunnen drones over een paar jaar veel werk overnemen van mensen. Het gaat om gevaarlijke klussen, zoals inspecties van chemische complexen, slim onderhoud van hoge bruggen en controles bij gaslekken. Het kan zijn dat Nederland daarvoor ook de regels moet aanpassen. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven is het bijvoorbeeld helemaal verboden om met drones te vliegen. ,,Laten we eerst meer ervaring opdoen. Drones moeten veilig zijn, zodat ze niet uit de lucht vallen. En de privacy van mensen moet gewaarborgd zijn'', aldus Van Nieuwenhuizen.

Nederland testte al met drones, om medicijnen van het vasteland naar het Waddeneiland Schiermonnikoog te brengen. ,,Eén vlucht ging goed, de andere niet'', noemt Van Nieuwenhuizen als voorbeeld. Maar de minister is overtuigd van de voordelen van drones. ,,Het gaat hard in de komende jaren. Je moet zorgen dat je erbij bent. We mogen de boot niet missen. Of de drone.''

Een bedrijf als Uber werkt aan vliegende taxi's. Die zijn kleiner en stiller dan helikopters. Ze kunnen mensen straks automatisch door de lucht van A naar B brengen. Uber gaat zijn vliegende taxi's in de komende jaren uittesten in de Amerikaanse steden Dallas en Los Angeles. Uber is op zoek naar een proeftuin in een ander land. Parijs is een van de kandidaten. In Nederland is Uber ook welkom, aldus Van Nieuwenhuizen, ,,maar wel op onze voorwaarden. In onze steden zijn er meer veiligheidseisen dan in de VS.''

