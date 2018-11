Kamerlid Van Oosten wordt burgemeester

maandag 26 november 2018 , 21:23

SPIJKENISSE (ANP) - Kamerlid Foort van Oosten (41 jaar, VVD) is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Nissewaard. De gemeenteraad heeft ingestemd met de voordracht.

In de Tweede Kamer was Van Oosten voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken en woordvoerder Justitie en het Koninklijk Huis. Van Oosten studeerde rechten in Leiden en was eerder wethouder en raadslid in Schiedam. De benoeming van de nieuwe burgemeester gebeurt door de Kroon: de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken.

Het is de bedoeling dat Van Oosten op 20 februari 2019 wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Nissewaard, aldus de gemeente.

