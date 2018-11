Brits parlement stemt 11 december over brexit

maandag 26 november 2018 , 19:14

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Het Brits parlement stemt dinsdag 11 december over de brexitdeal van premier Theresa May. Dat blijkt uit het tijdschema voor het cruciale debat over het akkoord met Brussel dat maandag door een verslaggever van Business Insider op Twitter is gezet.

De agenda is bekendgemaakt in een brief van de Conservatieve partijfunctionaris Julian Smith aan de afgevaardigden. De parlementariërs krijgen in totaal vijf dagen de tijd hun mening te geven en te vormen over de brexitovereenkomst van May over de uittreding uit de EU. Het debat begint 4 december.

