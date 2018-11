Staatssecretaris Snel: 930 extra douaniers nodig bij harde brexit

maandag 26 november 2018 , 18:07

Bron: Rijksoverheid.nl

MEDIAWATCH - Komt er in maart 2019 een harde brexit, dan zijn er 930 extra douaniers nodig. Dat zegt Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, bij BNR.

Het ministerie van Financiën heeft een extern onderzoek laten uitvoeren of de Nederlandse douane al brexitproof is. Bij de afspraken uit het huidige brexit-akkoord zijn 750 nieuwe medewerkers nodig. Komt er een harde brexit, dan heeft de douane behoefte aan 930 extra mensen. "Een kleine 500 zijn al aangenomen", zegt Snel.

De Nederlandse douane kan niet ineens 930 FTE's aannemen, vertelt de staatssecretaris. Dit gebeurt in batches van 150 werknemers per keer. "Het werven van douaniers gaat vooralsnog door: we blijven gewoon op het beste hopen maar op het slechtste voorbereiden."

