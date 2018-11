Topfunctie bij internationale toezichthouder FSB voor DNB-baas Klaas Knot

maandag 26 november 2018 , 16:09

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot krijgt een toppositie bij de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB). Hij wordt op 2 december benoemd tot vicevoorzitter, achter de Amerikaan Randal Quarles. Over drie jaar neemt Knot de voorzittershamer over van Quarles. Hij vervult die positie dan ook drie jaar. Daarnaast blijft hij de hoogste baas van de Nederlandse centrale bank.

Het FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op de branche te coördineren. Knot was al voorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met het inschatten van zwakheden. Dat blijft hij doen naast zijn baan als vicevoorzitter.

Nu is de Brit Mark Carney nog voorzitter van de FSB. Zijn termijn loopt op 1 december af. Carney is daarnaast gouverneur van de Bank of England.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën feliciteerde Knot met zijn nieuwe functie en is er trots op dat de toppositie naar een Nederlander gaat. ,,Ook een felicitatie voor het FSB met een vicevoorzitter, en over drie jaar voorzitter, met zoveel ervaring en deskundigheid'', voegde hij daar aan toe.

Knot werd ook genoemd als mogelijke opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Door zijn topfunctie bij de FSB lijkt dat niet meer waarschijnlijk.

