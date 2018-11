EU steunt winnaars Nobelprijs voor de vrede

maandag 26 november 2018 , 14:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar, Denis Mukwege en Nadia Murad, krijgen 5 miljoen euro van de EU ter ondersteuning van hun inspanningen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. Dit maakte EU-buitenlandchef Federica Mogherini bekend na haar ontmoeting in Brussel met de Congolese gynaecoloog en de jezidi-activiste uit Noord-Irak.

Van het bedrag gaat een miljoen naar het Sinjar-Fonds van Murad voor hulp bij de heropbouw van het gelijknamige gebied, waar voornamelijk Koerdische jezidi’s wonen. Murad werd in 2014 als seksslavin door Islamitische Staat (IS) misbruikt voor ze kon ontsnappen. Vier miljoen euro gaat naar de kliniek waar de arts en mensenrechtenactivist Mukwege verkrachtingsslachtoffers behandelt.

,,Als Europese Unie bewonderen we de immense moed en het onvermoeibare werk van Nadia Murad en Denis Mukwege, die vaak hun levens in de waagschaal stellen’’, zei Mogherini. ,,We hebben de plicht om hun werk en alle mensen voor wie ze werken, te steunen.’’

