Rusland: conflict Zwarte Zee is geplande provocatie

MOSKOU (ANP/RTR) - ,,Een geplande provocatie van Oekraïne, in samenwerking met de Verenigde Staten en de Europese Unie.'' Zo omschrijft Rusland het opgelaaide conflict tussen de twee landen, waarbij Rusland de doorvaart van Oekraïense schepen verhindert naar de Zee van Azov.

Volgens Rusland was het enteren van de Oekraïense schepen in overeenstemming met de internationale regels, omdat de vaartuigen de territoriale wateren van Rusland schonden. Oekraïne op zijn beurt beschuldigt Rusland van militaire agressie.

De spanning tussen beide landen is sinds zondag opgelopen door de inbeslagname van drie schepen van de Oekraïense marine door de Russen. Volgens Moskou voeren de schepen in strijd met de afspraken via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnen.

Regeringsfunctionarissen uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne komen later maandag in Berlijn bij elkaar om een oplossing te zoeken voor het conflict.

